Брюссель, 21 октября 2021, 12:15 — REGNUM Министры обороны стран НАТО примут 21 октября стратегию альянса в отношении искусственного интеллекта, а также объявят о создании фонда военных инноваций на €1 млрд. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
По его словам, инновационный фонд будет использоваться для выделения грантов на активизацию разработки военных технологий и технологий двойного назначения.
Как сообщало ИА REGNUM, министры обороны стран НАТО планируют 21 октября согласовать новый генеральный план по защите от любого потенциального нападения России на государства блока.
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