Брюссель, , 12:15 — REGNUM Министры обороны стран НАТО примут 21 октября стратегию альянса в отношении искусственного интеллекта, а также объявят о создании фонда военных инноваций на €1 млрд. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Йенс Столтенберг Иван Шилов © ИА REGNUM

«Министры обороны примут первую стратегию НАТО в отношении искусственного интеллекта и объявят о создании инновационного фонда НАТО в €1 млрд», — сказал он по прибытии на встречу министров обороны альянса в Брюсселе.

По его словам, инновационный фонд будет использоваться для выделения грантов на активизацию разработки военных технологий и технологий двойного назначения.

Как сообщало ИА REGNUM, министры обороны стран НАТО планируют 21 октября согласовать новый генеральный план по защите от любого потенциального нападения России на государства блока.

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