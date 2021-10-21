Минск, 21 октября, 2021, 12:14 — ИА Регнум. Белорусские пограничники не нарушали границу с Литвой. Об этом 21 октября заявил официальный представитель Государственного пограничного комитета республики Антон Бычковский.

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«Это были гражданские, сейчас органы пограничной службы устанавливают всех причастных к инциденту», — пояснил в беседе с радио Sputnik Бычковский.

Он пояснил, что практически сразу на уровне пограничных уполномоченных по участку границы, на котором произошёл инцидент, состоялся обмен информацией. По этому, по его мнению, действия литовской стороны на уровне МИД выглядят как «лишний информационный шум».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство иностранных дел Литвы вызвало представителя посольства Белоруссии и вручило ему дипломатическую ноту, в которой выражен «решительный протест против неоднократных нарушений государственной границы Литвы».

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Указываться, что один из таких случаев был зафиксирован 18 октября пограничной группой Варенской госпогранслужбы на территории Друскининкайской пограничной заставы (Друскининкайское самоуправление).

В Вильнюсе потребовали от Минска как можно скорее представить объяснения по поводу инцидента и принять все необходимые меры для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем».