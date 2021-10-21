Тюмень, 21 октября, 2021, 12:13 — ИА Регнум. В Тюменской области в текущий осенний призыв должны призвать в ряды Вооружённых сил 1700 молодых людей. Об этом порталу 72.ru сообщил военный комиссар региона полковник Алексей Куличков.

Mil.ru Призыв

В Тюмени родители порой сами просят забрать их сыновей на срочную службу в армию, приводят домой работников военкомата для вручения повесток сыновьям, которые сидят без работы или погружены в виртуальный мир.

Отдельно военком остановился на здоровье призывников. Если ранее на медкомиссию приходили ребята с недобором веса, то сейчас — с перебором. Большинство проблем со здоровьем у призывников связаны с заболеваниями лёгких и желудка.

«Доступность энергетиков различных и спиртного, сигареты, в том числе электронные, малоподвижный образ жизни. Конечно, всё это сказывается. За психологическим состоянием призывников всегда следили. Только раньше тесты решали, а сейчас это делается на компьютере. Если раньше как-то можно было подмахнуть, то сейчас всё в «машину» заливается», — отметил Алексей Куличков.