Токио, 21 октября, 2021, 12:12 — ИА Регнум. Разработчики Metroid Dread исправили серьёзную ошибку игры. Об этом 21 октября сообщает портал Comicbook.

Nintendo Metroid Dread

Геймеры жаловались, что из-за этой ошибки зачастую не могли продолжить игру. Она заключалась в том, что если маркер карты был наведён на определённую дверь, разрушение этой двери в конце игры приводило к тому, что приложение Metroid Dread закрывалось.

Ранее Nintendo предложила простой способ решения проблемы, а сейчас в обновлении 1.0.1 разработчики вообще её устранили. Ознакомиться с полным описанием патча можно на соответствующей странице сайта Nintendo.

Напомним, релиз Metroid Dread состоялся 8 октября 2021 года. Игра является эксклюзивом консоли Nintendo Switch.