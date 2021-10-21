Чебоксары, 21 октября, 2021, 12:12 — ИА Регнум. В Чувашию в январе — сентябре 2021 года из других стран поставлено почти 890 тонн подкарантинной продукции растительного происхождения. Об этом заявил руководитель управления Россельхознадзора по Чувашской Республике и Ульяновской области Алексей Палькин, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Саженцы посажены

В рамках импорта подкарантинной продукции управление проводит фитосанитарный контроль при ввозе на территорию России не только фруктов и овощей, а также зерна, семенного материала и другой подкарантинной продукции.

«За девять месяцев на территорию Чувашии из-за рубежа ввезено 877 тонн продукции растительного происхождения. Основными поставщиками стали такие страны, как Бразилия, оттуда поступили 562 тонны арахиса, и Республика Беларусь, оттуда завезено 263 тонны ячменного солода», — сказал Алексей Палькин.

Из Италии поступило 26 тонн табачного сырья, досмотрено 20 тонн арбузов из Узбекистана и 2 тыс. штук саженцев декоративных и ягодных культур из Беларуси.

Руководитель управления подчеркнул, что вся импортная продукция поступила в сопровождении фитосанитарных сертификатов стран-экспортеров. От каждой партии отобраны образцы и направлены в ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория».

«Вся продукция соответствует фитосанитарным требованиям Российской Федерации», — заверил Алексей Палькин.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ведомстве отмечали снижение экспортных показателей зерна из-за сокращения урожая вследствие засухи. В январе — сентябре 2021 года с территории Чувашии на экспорт отправлено 700 кг зерна, в то время как в 2020 году — 5,5 тыс. тонн. Кроме того, в другие страны также экспортируются семена горчицы, пшеницы, ячменя, картофель, лук-севок.