Ставрополь, 21 октября, 2021, 12:10 — ИА Регнум. В Ставропольском крае будет отменен курортный сбор для местных жителей, отдыхающих в санаториях и на курортах региона. Такое решение было принято правительством субъекта РФ по инициативе губернатора края Владимира Владимирова.

Никита Устинов ИА REGNUM Скульптура орла — символ Кавминвод

В документе, который определяет порядок курортного сбора, сказано, что из числа его плательщиков будут исключены лица, имеющие место жительства на территории Ставропольского края. При этом по-новому закон должен заработать уже с 1 января 2022 года, сообщили в пресс-службе губернатора Ставрополья. В настоящее время законопроект направлен на рассмотрение в Ставропольскую думу.

Напомним, Ставропольский край вошел в число пилотных субъектов РФ, где с 2018 года начали собирать с отдыхающих на курортах курортный сбор. С тех пор было собрано около 834 млн рублей, на которые реализованы 70 проектов по благоустройству городов Кавказских Минеральный Вод.

Читайте также: Власти Ставрополья предложили сделать курортный сбор постоянным