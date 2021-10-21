Москва, 21 октября, 2021, 12:08 — ИА Регнум. В зале пленарного заседания Госдумы, на каждом рабочем месте депутатов лежат медицинские маски. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, открывая пленарное заседание.

Дарья Драй ИА REGNUM Медицинские маски

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«У каждого на рабочем месте находятся маски, их несколько, чтобы в течение заседания вы могли бы их менять», — сказал Володин.

Важно, чтобы никто не болел, подчеркнул спикер Госдумы.

В зале заседания вводится масочный режим.

Он также предложил ужесточить пропускной режим для входа в здания Госдумы.

«Проход в здание Госдумы — только штатных работников», — подчеркнул Володин, отметив, что в день оба здания посещают 3 тыс. человек минимум.