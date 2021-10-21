Варшава, 21 октября, 2021, 12:08 — ИА Регнум. Тело 19-летнего мигранта, который нелегально проник на территорию Польши из Белоруссии, обнаружили в реке Западный Буг, что на границе двух стран. Об этом журналистам Polskie Radio сообщил пресс-секретарь главного коменданта полиции в Люблине Анджей Фиелек.

Gémes Sándor/SzomSzed Мигранты

«Личность погибшего подтвердил другой молодой мужчина — его соотечественник. Они вместе нелегально проникли на территорию Польши из Белоруссии вплавь по реке. Один из них и утонул, второй добрался до берега на польской стороне», — сообщил Фиелек.

Представитель полиции сообщил, что все обстоятельства смерти мигранта расследуются.

Напомним, что это не первый такой случай на польско-белорусской границе. За последние несколько месяцев зафиксировано уже семь погибших мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки. Некоторые из случаев их гибели продолжают расследоваться, причем, польская сторона обвиняет в этом Белоруссию, а белорусская — польских пограничников.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии.