В Грузии арестовали троих обвиняемых по делу об убийстве гражданки РФ
Тбилиси, 21 октября, 2021, 12:06 — ИА Регнум. Тбилисский городской суд израл арест в качестве меры пресечения для троих обвиняемых по делу об убийстве гражданки РФ Анастасии Ш. на время следствия. Об этом сообщает агентство «Новости — Грузия».
По данным, журналистов адвокаты обвиняемых на судебном заседании заявили, что на их подзащитных правоохранители якобы оказывали давление, требуя дать признательные показания. Также адвокаты утверждали, что нет доказательств вины задержанных.
Ранее в МВД Грузии сообщили, что обвиняемые при задержании оказали сопротивление. Один из них пытался использовать гранату.
Напомним, убитая гражданка РФ приехала в Грузию несколько лет назад. Ранее она сообщила журналистам, что якобы была в отношениях с бывшим вице-мэром Батуми Зурабом Беридзе и родила от него ребёнка. Впоследствии после ссоры он якобы забрал её ребёнка и воспитывает вместе со своей официальной женой.