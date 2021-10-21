Тбилиси, 21 октября, 2021, 12:06 — ИА Регнум. Тбилисский городской суд израл арест в качестве меры пресечения для троих обвиняемых по делу об убийстве гражданки РФ Анастасии Ш. на время следствия. Об этом сообщает агентство «Новости — Грузия».

Дарья Антонова ИА REGNUM Арест

По данным, журналистов адвокаты обвиняемых на судебном заседании заявили, что на их подзащитных правоохранители якобы оказывали давление, требуя дать признательные показания. Также адвокаты утверждали, что нет доказательств вины задержанных.

Ранее в МВД Грузии сообщили, что обвиняемые при задержании оказали сопротивление. Один из них пытался использовать гранату.

Напомним, убитая гражданка РФ приехала в Грузию несколько лет назад. Ранее она сообщила журналистам, что якобы была в отношениях с бывшим вице-мэром Батуми Зурабом Беридзе и родила от него ребёнка. Впоследствии после ссоры он якобы забрал её ребёнка и воспитывает вместе со своей официальной женой.