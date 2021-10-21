Мадрид, 21 октября, 2021, 12:09 — ИА Регнум. Электрический универсал Porsche Taycan Cross Turismo не смог пройти так называемый «лосиный тест» (испытание автомобилей на устойчивость во время экстремальных манёвров). Видео тестов модели размещено на канале km77.com в YouTube.

Km77.com Porsche Taycan Cross Turismo не смог пройти «лосиный тест»

«Лосиный тест» считается пройденным, если автомобиль на скорости 77 км/ч выполнит все маневры не сбив конусы. Porsche Taycan Cross Turismo немного не хватило для выполнения этого испытания. Он прошел его на скорости 74 км/ч.

Несколько заходов на скорости 76−77 км/ч закончились неудачей. Электрический универсал заходил на дугу, однако при этом сбивал конусы.

Ранее электрический Skoda Enyaq смог пройти «лосиный тест» только на скорости 67 км/ч. Не удалось пройти это испытание и электрическому кроссоверу Ford Mustang Mach-E.

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