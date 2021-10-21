Уфа, 21 октября, 2021, 12:11 — ИА Регнум. Причины группового несчастного случая в ООО «Газпром нефтехим Салават» установили специалисты Западно-Уральского управления Ростехнадзора. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба этого ведомства.

Mechel.ru На заводе

Сообщается, что групповой несчастный случай произошел 3 августа текущего года на установке риформинга Л-35−11/1000 нефтеперерабатывающего завода ООО «Газпром нефтехим Салават».

«Основной причиной несчастного случая явилась разгерметизации трубопровода насыщенного водяного пара из пакетов испарителя в барабан котла-утилизатора в результате разрушения отвода из-за непрогнозируемого эрозионного износа, связанного с наличием в пароводяном тракте абразивно активной примеси (шлама) и частичного разрушения подкладного кольца, изменившего направление потока среды, что привело к увеличению скорости эрозии», — говорится в сообщении пресс-службы.

Специалисты также установили, что сопутствующими причинами несчастного случая явилось необеспечение остановки котла при выявлении течи в трубопроводе, а также ненадлежащее осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией трубопровода со стороны ответственных лиц.

Отмечается, что в отношении ООО «Газпром нефтехим Салават» было возбуждено дело об административном правонарушении по части 3 статьи 9.1 КоАП РФ.

По информации некоторых СМИ, в результате этого несчастного случая получили не совместимые с жизнью травмы два сотрудника предприятия.