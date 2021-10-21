София, 21 октября, 2021, 12:05 — ИА Регнум. Тысячи жителей Болгарии, прошедших вакцинацию от COVID-19, не могут получить данные о прохождении соответствующей процедуры из-за масштабного сбоя в компьютерной программе министерства здравоохранения страны. Об этом 21 октября сообщило БТВ со ссылкой на свои источники.

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Согласно официальной информации, сбой в единой системе данных (ЕСБ) зафиксирован в Софии, Бургасе, Варне и других крупных городах страны. В ряде населенных пунктов из-за невозможности внести необходимую информацию в архивы минздрава были отложены плановые прививки и прекращена выдача справок ПЦР-тестов.

По словам специалистов, данная ситуация объяснятся «чрезвычайной загруженностью сети»: только за последние два дня в медицинские учреждения по всей стране обратились в общей сложности до четверти миллиона человек.

Напомним, с 21 октября в Болгарии вступили в силу новые карантинные правила. Для посещения общественных мест гражданам необходимо иметь при себе «зеленый сертификат» (справку о вакцинации от COVID-19 или результаты ПЦР-теста). Нововведение уже вызвало волну акций протеста по всей стране.