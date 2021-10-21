Барнаул, 21 октября, 2021, 12:02 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Алтайском крае COVID-19 диагностировали у 391 человека, выздоровел 131 пациент. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 октября в краевом правительстве, ссылаясь на данные оперштаба.

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В столице региона — городе Барнауле — за сутки заболели 118 человек. За весь период пандемии в Алтайском крае выявили 84 244 носителя коронавируса, в том числе 6356 детей до 17 лет.

Общее число выздоровевших в регионе — 60 823 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным сайта «Стопкоронавирус.рф», 20 октября в Алтайском крае было выявлено 382 носителя коронавируса.