София, 21 октября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. В софийской университетской клинической больнице «Ачибадем» после шестимесячной комы на 61-м году жизни скончался болгарский экономист и политический деятель Владимир Каролев. Об этом 21 октября передало Болгарское телевидение.

Траур

Согласно официальной информации, смерть наступила в результате отказа внутренних органов и окончательной остановки сердца. По словам медиков, организм пациента не смог справиться с последствиями тяжелейшей травмы, полученной В. Каролевым на отдыхе на одном из горных курортов Пирина (Юго-запад Болгарии) в мае нынешнего года.

В. Каролев известен в Болгарии как автор ряда экономических программ по сдерживанию в стране инфляции и снижению уровня безработицы. По мнению независимых экспертов, именно благодаря его работам РБ долгое время выплачивала внешние долги и обеспечивала вложения в реальный сектор болгарской экономики. На волне своей популярности он баллотировался в местные органы власти, а также выдвигал кандидатуру на пост мэра Софии.

Предполагается, что В. Каролев будет похоронен на одном из центральных кладбищ болгарской столицы. О дате и времени похорон не сообщается.