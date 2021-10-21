Минск, 21 октября, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Нынешняя конституция Белоруссии, которая делалась под президентскую власть, носит авторитарный характер. Об этом 21 октября заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи с рабочей группой по доработке проекта новой конституции республики, его слова приводит агентство БелТА.

Шилов Иван Лукашенко

Как отметил белорусский лидер, сбежавшая из страны оппозиция делает попытки убедить всех, что новая конституция создается под действующего президента страны.

«Если уже откровенно говорить, то нынешняя конституция — эта точно под президента. И лучшей конституции, как они мыслят, по их критериям, никакому президенту не надо. Эта конституция действительно очень жесткая. Многие специалисты говорят, что авторитарного характера у нас власть в силу этой конституции — это действительно так. И мы говорим, почему мы делали эту Конституцию таким образом и под президента. Поэтому любая другая Конституция будет «слабее», читай, как они говорят, «демократичнее» нынешней», — сказал Лукашенко.

Также он уточнил, что считает, что полномочия между органами власти в стране должны будут перераспределены новым основным законом Белоруссии, однако она при этом должна остаться президентской республикой. За последнее, по словам Лукашенко, выступает большая часть белорусов.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября министерство иностранных дел Литвы вызвало представителя посольства Белоруссии и вручило ему дипломатическую ноту, в которой выражен «решительный протест против неоднократных нарушений государственной границы Литвы».