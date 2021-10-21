Симферополь, 21 октября, 2021, 11:57 — ИА Регнум. В Республике Крым уже 18,3% жителей приняли участие во Всероссийской переписи населения, стартовавшей 15 октября. Данные на 20 октября опубликовала пресс-служба правительства региона. Отметим, что эта Всероссийская перепись населения для Крыма — первая.

Александр Погожев ИА REGNUM Всероссийская перепись населения

«Крым еще не участвовал в переписи Российской Федерации. Поэтому для нас это крайне важное и ответственное мероприятие. Данные переписи позволят оказывать государственную социальную помощь адресно, в более полном объёме, прогнозировать развитие сети медицинских учреждений, объектов культурной и социальной инфраструктуры, а также позволят более качественно регулировать процессы экономического и социального развития нашей республики», — прокомментировала заместитель председателя Совета министров Республики Крым — министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября 2021 года и будет проходить до 14 ноября 2021 года. Данные переписчиками заполняются только со слов респондента и заносятся в планшетный компьютер со специальной программой. Также можно самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале «Госуслуги».