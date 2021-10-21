Барнаул, 21 октября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура России подала исковое заявление к акционерам единственного в РФ производителя природного сульфата натрия — ОАО «Кучуксульфат». Детали иска пока не сообщались, но в деле участвует Росимущество, а ответчики — акционеры предприятия. Вероятно, речь пойдёт об изъятии акций в пользу государства, как было в случае с «Башсодой». В рамках спора 21 октября 2021 года наложены обеспечительные меры, передаёт ИА REGNUM.

ОАО «Кучуксульфат» ОАО «Кучуксульфат», логотип

Исковое заявление подано 20 октября 2021 года в арбитраж Алтайского края, так как именно на его территории базируется градообразующее предприятие, которое обеспечивает работой 1,25 из 6,3 тыс. жителей Степного Озера. Одновременно с этим истец подал ходатайство об обеспечительных мерах, которое было удовлетворено 21 октября. Детали пока неизвестны. Дело слушает судья Зверева. Третьим лицом в споре участвует само ОАО «Кучуксульфат», а иным лицом — Федеральное агентство по управлению государственным имуществом. Ответчики — АО «Республиканский специализированный регистратор «Якутский фондовый центр» (реестродержатель акций), ООО «Кортес», Галина Нечепуренко, Вера Коденцева, Михаил Черных, Олег Сапрыкин, Игорь и Ирина Симоненко, Василий Гамаюнов и другие.

По данным из отчетности 2020 года, у предприятия 27 акционеров-физлиц и одно юрлицо. Все указанные в деле как ответчики лица в 2015 году фигурировали как акционеры ОАО.

Ранее ИА REGNUMсообщало о сложной ситуации вокруг предприятия.

Напомним, на сегодня надзорная инстанция истребует из чужого незаконного владения акции «Соликамского магниевого завода», построенного ещё в 1930-х годах. Первое заседание назначено на 18 ноября 2021 года в пермском арбитраже. Подаче иска предшествовал затяжной корпоративный конфликт и блокировка права голосования на общих собраниях для ряда акционеров.

Первопроходцем в вопросе деприватизации стала «Башкирская содовая компания», акции которой истребовали через суд буквально за пять месяцев, не затягивая рассмотрение дела.