Иркутск, 21 октября, 2021, 11:58 — ИА Регнум. В пригороде города Саянска Иркутской области автомобиль, в котором ехали сотрудники полиции попал в дорожно-транспортное происшествие. Двое полицейских скончались на месте аварии, ещё один с серьёзными травмами госпитализирован. Об этом сообщили в региональном управлении МВД РФ.

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«Трагический инцидент произошел вчера. На месте аварии скончались полицейские патрульно-постовой службы межмуниципального отдела МВД России «Зиминский» сержанты полиции Максим Жестоков и Дмитрий Сизых. Сержант полиции Александр Ковалевский с серьёзными травмами был госпитализирован, сейчас врачи борются за его жизнь, — уточнили в ведомстве. — Руководство и личный состав главного управления МВД России по Иркутской области выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших сотрудников «.

Управление ведёт сбор помощи семьям погибших сотрудников.