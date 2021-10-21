Якутск, 21 октября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. Контрольно-счётная палата Якутии проанализировала эффективность мер государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства республики. Выяснилось, что за шесть месяцев 2021 года субсидиями, микрозаймами, поручительством и услугами лизинга воспользовались не более 1,7% компаний малого бизнеса, написало YKTIMES.RU.

ИА REGNUM Бизнес

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Востребованность поддержек составляет 17% от общего количества субъектов МСП в 2019 году, 30% в 2020 году и 8% за первое полугодие 2021 года, также говорится в отчёте. Политолог и журналист Виталий Обедин считает, что гораздо эффективнее такой госсподдержки работало бы снижение налоговых ставок.

«Я постоянно, снова и снова говорю — нужны меры, затрагивающие большое количество предпринимателей. Снижение налогов могут почувствовать все. Изменение регламентов — упрощение процедур, сокращение сроков могут почувствовать все. А за льготными кредитами придет от силы 1−2%. Это не значит, что надо отменять льготные кредиты, это значит, что надо правильно расставлять приоритеты», — подчеркнул эксперт.

Виталий Обедин также обратил внимание на то, что в пандемию из всех источников на поддержку предпринимателей выделили порядка 5,5 млрд рублей притом, что бюджет получил от субъектов малого и среднего бизнеса 3,4 млрд рублей доходов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии с начала эпидемии коронавируса на поддержку малого и среднего бизнеса выделено 5,5 млрд рублей, при этом более четырёх млрд поступило из федерального бюджета.