Тирана, 21 октября, 2021, 12:24 — ИА Регнум. Журналисты албанского новостного агентства Lapsi 20 октября сообщили о том, то выручка частных лабораторий выросла в 4−12 раз за счет тестов на коронавирус.

Яцкевич Екатерина ИА REGNUM Студенческий городок, Тирана, Албания

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Провести тест на коронавирус бесплатно в государственных учреждения по требованию почти невозможно, поэтому альтернативы частным клиникам нет.

Цены на тесты начинаются от 90 евро. Необходимость проходить такие тесты как правило связана с пересечением границ.

Выросла выручка и в частных клиниках. В связи с ограниченным числом больничных коек и высокой загруженностью врачей албанцы, обеспокоенные своим здоровьем, вынуждены обращаться в частные клиники. При этом оплата лечения ложится тяжким бременем на и так нищее население.