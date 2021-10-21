Чебоксары, 21 октября, 2021, 11:55 — ИА Регнум. В Чувашии подросло количество вновь подтверждённых случаев заражения коронавирусом и зарегистрированы очередные летальные исходы. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным на 21 октября, с начала пандемии в Чувашии заражение коронавирусом было официально выявлено у 36 233 жителей, в том числе за последние сутки носителями инфекции стали 143 человека. Напомним, что сутками ранее заразились коронавирусом 137 человек, до этого — 131.

Вылечились в республике 31 899 пациентов, доля выздоровевших составила 88,04%. Из них за последние сутки выписаны 16 человек.

Что касается летальных исходов от COVID-19, то их стало на десять больше. Таким образом, всего скончались 2585 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии с 20 октября расширили перечень учреждений культуры, которые будут обслуживать посетителей только по QR-кодам: к театрам добавили музеи, библиотеки и архивы.