Москва, 21 октября, 2021, 11:55 — ИА Регнум. В среду, 20 октября, рубль «передвинул» максимумы середины 2020 года, отправив доллар в район 70,65 руб. и завершил сессию вблизи верхней границы диапазона. Сегодня, 21 октября, российская валюта открылась небольшим «гэпом» вниз, однако утренняя попытка восстановления пары не получила развития, забуксовав на подходе к уровню 71 руб. Об этом сообщил ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

По его словам, рубль остается крепким, в очередной раз получив поддержку со стороны рынка нефти, где Brent достигла очередного трехлетнего максимума, снова протестировав отметку 86 долларов за баррель. Эксперт отметил, что пока этот уровень не сдается и сопротивляется давлению покупателей, но общая картина рынка остается «бычьей», а тенденция в сторону формирования дефицита предложения на растущем спросе поддерживает восходящий тренд, который может получить продолжение.

Переславский добавил, что сегодняшнее охлаждение покупок российской валюты вполне объяснимо. Нефть корректируется вниз, хотя и сдержанно, а доллар отыгрывает недавние потери на международной арене по мере ухудшения отношения к риску, которое наблюдается во многом из-за усугубившегося кризиса Evergrande. По его словам, китайский девелопер сообщил о приостановлении сделки о продаже Hopson Development 50,1% дочерней компании Evergrande Property Services Group.

Эксперт считает, что в краткосрочной перспективе важно «следить за уровнем 71 руб.» По его словам, если доллар продолжит восходящую коррекцию, а Brent не привлечет новых покупателей на текущих уровнях, пара вполне может протестировать этот ближайший барьер. Однако, отметил он, благоприятная корпоративная отчетность способна задушить зачатки коррекции USD, что сыграет на руку рублю.