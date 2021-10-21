Краснодар, 21 октября, 2021, 11:54 — ИА Регнум. Бывший первый заместитель губернатора Краснодарского края, а с 21 октября — исполняющий обязанности главы краевого центра Андрей Алексеенко участвовать в конкурсе на должность главы Краснодара. С предложением к нему обратился губернатор Вениамин Кондратьев. Об этом сам глава региона сообщил в соцсетях 21 октября.

Krd.ru Мэрия Краснодара

«Предложил Андрею Анатольевичу Алексеенко участвовать в конкурсе на должность главы Краснодара. Знаю Андрея Анатольевича как компетентного и ответственного человека. Он долгое время отвечал за самое сложное и стратегическое направление в крае — градостроительство. Принимал непосредственное участие в жизни кубанской столицы, в разработке генплана, погружался в проблемы муниципалитета», — написал Кондратьев. Он добавил, что опыт Алексеенко необходим для решения проблем Краснодара, в том числе — проблем обманутых дольщиков.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября было объявлено об увольнении с должности первого заместителя губернатора Краснодарского края Андрея Алексеенко и его назначении на пост первого заместителя главы администрации Краснодара. Алексеенко также назначен исполняющим обязанности мэра до проведения конкурса.