Нальчик, 21 октября, 2021, 11:54 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии придется оставаться дома без крайней необходимости людям в возрасте старше 60 лет. Власти региона на прошедшем заседании оперативного штаба приняли решение о введении для этой категории граждан режима самоизоляции.

Пожилая пара

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от COVID-19 в России ставит новые рекорды — трансляция»

Он будет действовать для неработающих пожилых лиц, которые не прошли вакцинацию против COVID-19, а также для тех из них, кто перенес заболевание более полугода назад и пока тоже не привился.

Глава республики Казбек Коков призвал всех жителей региона привиться от коронавируса. Он сообщил, что эпидемиологическая ситуация остается напряженной. В госпиталях находятся 1369 пациентов, а число созданных коек составляет 1430. При этом 505 пациентов ковид-госпиталей являются людьми в возрасте старше 65 лет.

Читайте также: В Кабардино-Балкарии установлен антирекорд по числу заболевших COVID-19