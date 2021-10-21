Москва, 21 октября 2021, 11:52 — REGNUM Решение о возможном выходе России из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) должно быть взвешенным и обдуманным. Об этом в эфире Youtube-канала «Соловьев Live» заявил постоянный представитель РФ Александр Шульгин.
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«Это не очень простой вопрос, здесь надо просчитать массу факторов, плюсы и минусы нашего дальнейшего членства и выхода из организации», — подчеркнул дипломат.
Он добавил, что для такого решения нужен «обстоятельный, полный анализ».
«Тогда можно будет со знанием дела уже говорить, что нам предпринимать дальше», — сказал постпред.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные страны начали использовать Организацию по запрещению химического оружия в качестве инструмента давления на Россию.