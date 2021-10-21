Джакарта, , 11:52 — REGNUM Целевая группа по борьбе с COVID-19 в Индонезии выпустила новые правила, касающееся внутренних поездок во время пандемии, сообщает Kompas.

Индонезия (сс) Prayitno

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Новые правила вступают в силу 21 октября 2021 года.

Согласно новым правилам, путешественники, использующие воздушный транспорт для поездок в районы Явы и Бали должны предъявить сертификат о вакцинации хотя бы с одной прививкой или отрицательный результат ПЦР-теста.

Желающие отправиться за пределы островов Ява и Бали должны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на антиген к COVID-19.

Для обычных поездок с использованием наземных видов транспорта в одном районе или городской агломерации, для освобождения от требований необходимо предъявить сертификат о вакцинации и результаты ПЦР-теста с обратной транскрипцией.

Как сообщало ИА REGNUM, командующий Вооруженными силами ИндонезииХади Тьяхджантонаправил 200 медицинских работников в Богор для проведения вакцинации.

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