Петропавловск-Камчатский, 22 октября, 2021, 10:00 — ИА Регнум. В 2022 году на Камчатке по нацпроекту «Культура» планируется отремонтировать 12 сельских домов культуры, на эти цели из федерального и краевого бюджетов предусмотрено более 96 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 октября в краевом правительстве.

Правительство Забайкальского края Дом культуры в Забайкалье

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«Для улучшения качества жизни на селе важно думать не только о дорогах и жилье, но и о местах, где молодежь, да и в целом сельские жители, могут проводить досуг. Большинство домов культуры — в плачевном состоянии. Финансирование на федеральном уровне поможет распространить практику обновления повсеместно. Такая же ситуация и с музеями. Важно сохранять культурно-историческое наследие каждого российского села», — отметила член Центрального штаба ОНФ, председатель Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина.

Впервые в 2022 году по нацпроекту «Культура» финансирование будет направлено на преобразование муниципальных музеев, благодаря чему планируется отремонтировать кровлю здания Алеутского краеведческого музея. 4 млн рублей на техническое оснащение получат музеи Елизовского, Быстринского муниципальных районов и Вилючинского городского округа.

Также на создание модельной библиотеки в 2022 году на базе Быстринской районной библиотеки в селе Эссо Минкультуры РФ выделило 10 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Спасске-Дальнем в рамках национального проекта «Культура» завершили капитальный ремонт в детской школе искусств.