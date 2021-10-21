Чита, 21 октября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. В столице Забайкальского края Чите в 14.30 21 октября произошло аварийное отключение от отопления и горячего водоснабжения домов и социальных объектов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Oblvesti.ru Тепло

Всего без тепла остались 128 жилых домов, 76 юридических лиц, восемь детских садов и две школы. Как отмечается, производится замена прокладки на задвижке D-200.

В компании ТГК-14 опровергли информацию об аварии, заявив о проведении неотложных ремонтных работ.

«Замена прокладки задвижки началась в 14.30 и закончилась в 15.45. Теплоснабжение не отключалось, были снижены параметры, вероятно, этого никто и не заметил», — передаёт сообщение компании портал «Чита.ру».