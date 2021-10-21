Новосибирск, , 11:46 — REGNUM До 100 рабочих мест увеличено число операторов кол-центра службы 124 в Новосибирской области — в рамках усиления борьбы с коронавирусной инфекцией в дополнение к основному кол-центру открыт новый пункт. С работой новой площадки единой регистратуры 124 ознакомились руководители министерства цифрового развития и связи и министерства здравоохранения региона 21 октября, передаёт правительство региона.

Кол-центра службы 124 в Новосибирской области Правительство Новосибирской области

«В период напряженной эпидемиологической ситуации, когда наблюдается рост заболевших и коронавирусом, и ОРВИ, нагрузка на контакт-центр выросла примерно в два раза. Было принято решение усилить это направление, причем как технологически, так и физически. На площадке архитектурного университета развернут временный кол-центр, где работают 20 операторов, а количество телефонных линий кол-центра увеличено со 120 до 500. Кол-центры функционируют по единому принципу: все звонки, которые поступают на номер 124, распределяются на все подключенные контакт-центры», — подчеркнул министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

Новый пункт открыт в дополнение к основному кол-центру, базирующемуся в подстанции скорой медицинской помощи Дзержинского района, где работают 60 человек. Кроме того, дополнительно к временному кол-центру сейчас подключаются ещё порядка 20 мест, распределенных по городским поликлиникам. Таким образом, общая мощность кол-центра увеличена до 100 рабочих мест.

«В случае с вакцинацией, обращение на «124» гораздо удобнее не только потому, что по единому номеру проще дозвониться — регистратура конкретной поликлиники может записать только в свой прививочный кабинет, а оператор единого кол-центра — в любой, где есть свободные слоты», — сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.