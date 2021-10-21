Москва, 21 октября, 2021, 11:49 — ИА Регнум. По итогам 2021 года продажи на авторынке России снизятся на 1,2% в годовом сравнении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз аналитиков международного консалтингового агентства PricewaterhouseCoopers (PwC).

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобили

Всего, согласно прогнозу PwC, за текущей год на российском авторынке будет продано 1,47 млн легковых автомобилей.

Причем большая часть из общего объёма, проданных в 2021 году машин, будет приходится на автомобили иностранных марок, собранных на территории России. В количественном выражении это составит 919 тыс. экземпляров (-1,18%). На реализацию машин отечественных брендов придется 310 тыс. экземпляров (-1,27%), а на импортируемые иномарки — 239 единиц (-1,24%).

В 2024 году, по прогнозу аналитиков, в России будет продано 1,58 млн автомобилей, а в 2027 году — 1,74 млн экземпляров.

Напомним, в России третий месяц подряд падает реализация автомобилей. В сентябре на российском авторынке продажи машин упали на 22,6%.

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