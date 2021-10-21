Тюмень, 21 октября, 2021, 11:45 — ИА Регнум. Пенсионер с Ямала устроил несколько дорожно-транспортных происшествий в Тюмени за один вечер. Об этом сообщает газета «Тюменская область сегодня» со ссылкой на ГИБДД по Тюменской области.

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Происшествия случились вечером 20 октября. Сперва 62-летний житель Нового Уренгоя угнал автомобиль «Газель» с территории санатория «Сибирь» и выехал в Тюмень. Ключи зажигания находились внутри автомобиля.

По дороге пенсионер разбил автомобиль у санатория, затем устроил аварию на Червишевском тракте и три — в центре города. Пострадавших нет.

По факту угона «Газели» возбуждено уголовное дело. Отмечается, что пенсионер был трезвым.