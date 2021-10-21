Красногорск, 21 октября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Прирост числа случаев заражения коронавирусом в Подмосковье продолжает идти на спад. Об этом свидетельствует опубликованная 21 октября статистика оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19 в Московской области, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от COVID-19 в России ставит новые рекорды — трансляция»

За минувшие сутки на территории региона был подтверждено 2318 случаев заражения коронавирусом. Это на 272 случаев меньше аналогичного показателя 20 октября. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 2590 человек, а днем ранее — у 2955 жителей Подмосковья.

Всего на территории России 21 октября было зафиксировано 36 339 новых случаев заражения коронавирусом.