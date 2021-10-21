Чебоксары, 21 октября, 2021, 11:44 — ИА Регнум. В Чувашии по итогам девяти месяцев выросло количество выявленной фальсификации молочной продукции и антибиотиков в пробах животноводческой продукции. Об этом заявил глава управления Россельхознадзора по Чувашской Республике и Ульяновской области Алексей Палькин, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

ИА REGNUM Емкость под молоко

Говоря о контроле качества продукции в торговых сетях и социальных объектах, руководитель ведомства сообщил, что в январе — сентябре 2021 года в Чувашии отобраны 304 пробы пищевой продукции и кормов растительного и животного происхождения. По данным ведомства, в 14 пробах пищевой продукции (в том числе половина — в пробах, взятых у местных производителей) выявлены несоответствия требованиям технических регламентов и нормативных документов.

«Процент фальсификации молочной продукции за отчётный период составил 13%. Для сравнения: в пандемийном 2020 году — 3%, в 2019 году — 10,2%», — приводят в ведомстве слова Алексея Палькина.

По всем выявленным нарушениям приняты необходимые меры. В частности, проведены две внеплановые проверки, возбуждено девять административных дел, наложены штрафы на 730 тыс. рублей.

«В настоящее время семь деклараций о соответствии прекращены», — отметил руководитель управления.

Что касается социальных учреждений, то было отобрано 73 пробы пищевой продукции, из них в девяти пробах выявлено несоответствие по показателям безопасности.

«Управлением своевременно направлена информация о результатах исследования и необходимости изъятия из обращения некачественной продукции поставщикам и получателям продукции», — добавил Алексей Палькин.

Он также подчеркнул, что у ведомства «вызывает беспокойство увеличение выявлений антибиотиков в пробах животноводческой продукции», которые из-за отсутствия должного контроля могут попасть в молоко, мясо и яйца. В настоящее время в животноводстве используют более 70 видов антибиотиков. И перечень антибиотиков, вводимых в ветоборот, расширяется.

«Результаты проведённого мониторинга качества и безопасности пищевой продукции свидетельствуют о том, что производственный контроль на предприятиях нашего региона находится на низком уровне. Предприятия-нарушители не поддерживают процедуры, основанные на принципах ХАССП. Кратность проведения проверки на соответствие выпускаемой в обращение пищевой продукции требованиям технических регламентов, как правило, недостаточна и её необходимо пересмотреть», — считает Алексей Палькин.

Напомним, что ХАССП (анализ опасностей и рисков) представляет собой систему идентификации опасных факторов, установление критических контрольных точек и предупреждающих мер с проведением проверок.