В Чувашии стали чаще выявлять фальсификацию молочной продукции
Чебоксары, 21 октября, 2021, 11:44 — ИА Регнум. В Чувашии по итогам девяти месяцев выросло количество выявленной фальсификации молочной продукции и антибиотиков в пробах животноводческой продукции. Об этом заявил глава управления Россельхознадзора по Чувашской Республике и Ульяновской области Алексей Палькин, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.
Говоря о контроле качества продукции в торговых сетях и социальных объектах, руководитель ведомства сообщил, что в январе — сентябре 2021 года в Чувашии отобраны 304 пробы пищевой продукции и кормов растительного и животного происхождения. По данным ведомства, в 14 пробах пищевой продукции (в том числе половина — в пробах, взятых у местных производителей) выявлены несоответствия требованиям технических регламентов и нормативных документов.
По всем выявленным нарушениям приняты необходимые меры. В частности, проведены две внеплановые проверки, возбуждено девять административных дел, наложены штрафы на 730 тыс. рублей.
Что касается социальных учреждений, то было отобрано 73 пробы пищевой продукции, из них в девяти пробах выявлено несоответствие по показателям безопасности.
Он также подчеркнул, что у ведомства «вызывает беспокойство увеличение выявлений антибиотиков в пробах животноводческой продукции», которые из-за отсутствия должного контроля могут попасть в молоко, мясо и яйца. В настоящее время в животноводстве используют более 70 видов антибиотиков. И перечень антибиотиков, вводимых в ветоборот, расширяется.
Напомним, что ХАССП (анализ опасностей и рисков) представляет собой систему идентификации опасных факторов, установление критических контрольных точек и предупреждающих мер с проведением проверок.