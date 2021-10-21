Москва, 21 октября, 2021, 11:43 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в России от COVID-19 и связанных с ним последствий умерли 1036 пациентов, что стало новым самым большим числом за все время пандемии. Об этом 21 октября сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Также указывается, что в результате этого суммарное количество летальных исходов в стране достигло 227 389.

Кроме этого, уточняется, что за это же время в России было выявлено 36 339 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом и в результате этого их общее число достигло 8 131 164.

При этом отмечается, что на данный момент в стране от нового заболевания вылечились 7 091 607 человек, 25 895 из которых — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в России за сутки от COVID-19 и связанных с ним последствий скончались 1028 пациентов.