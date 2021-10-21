Абакан, 21 октября, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Ещё десять пациентов с COVID-19 скончались в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 октября в региональном правительстве.

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Жертвами коронавирусной инфекции стали шесть женщин (65 лет, 66 лет, 68 лет, 70 лет, 74 года, 87 лет) и четверо мужчин (38 лет, 68 лет, 71 год, 76 лет).

По данным оперштаба, с начала 2021 года в Хакасии скончались 880 пациентов с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в республике выявлен 171 носитель коронавируса, выздоровели 347 человек.