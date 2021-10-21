Черкесск, 21 октября, 2021, 11:42 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии приостановлено проведение коллективных и пятничных молитв в мечетях региона. Решение принято Духовным управлением мусульман республики в связи со сложной ситуацией по коронавирусу.

Hans Мечеть

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«Проведение коллективных и пятничных намазов приостановлено в мечетях Карачаево-Черкесии по решению Духовного управления мусульман республики в связи с распространением коронавируса. Также до улучшения эпидситуации приостановлено проведение поминальных мероприятий с большим количеством участников», — приводится сообщение ДУМ на странице оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Instagram.

Как уточняется, решение организации принято по рекомендации регионального управления Роспотребнадзора и будет снято при улучшении санитарно-эпидемиологической обстановки.

Напомним, Карачаево-Черкесия была названа на совещании с правительством, которое провел президент РФ Владимир Путин 20 октября, в числе субъектов с критической ситуацией по смертности от коронавируса.

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