Кызыл, 21 октября, 2021, 11:39 — ИА Регнум. В Туве жителям старше 60 лет при вакцинации от COVID-19 начали выдавать продуктовые наборы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Кызыла, это сделано для стимулировании прививок.

Rtyva.ru Вакцинация от коронавируса. Тува

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от COVID-19 в России ставит новые рекорды — трансляция»

В состав набора входят растительное масло, мясные консервы, сахар, мука, рисовая, гречневая и пшенная крупа, макаронные изделия, чай, сахар, печенье, конфеты.

«Нужно отметить, что продуктовый набор можно получить после получения второго компонента вакцины», — добавили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти республики объявили о введении пропускной системыв общественные объекты по QR-кодам. Документ можно получить на «Госуслугах» после вакцинации от COVID-19 или перенесенного за последние полгода заболевания.