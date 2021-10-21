Иркутск, 21 октября, 2021, 11:39 — ИА Регнум. В Иркутской области накануне зафиксировано 12 случаев мошенничества, большинство из которых совершены дистанционным путем с использованием мобильных средств связи и интернета. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

Цитата из к/ф «Приключения Буратино». реж Иван Петрович Иванов-Вано, Дмитрий Наумович Бабиченко.1960. СССР Мошенники

«Чтобы получить денежные средства обманным путём, жителям Приангарья предлагают оформить кредит или онлайн-сделки купли-продажи, перевести сбережения на «безопасные» счета, принять участие в инвестиционной деятельности, выполнить требования представителей различных ведомств и служб», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Так, местная жительница перевела крупную сумму денег мошенникам ради дополнительного заработка. С ней связался якобы сотрудник брокерской компании с предложением открыть счёт и вложить денежные средства в акции различных фирм. Иркутянка зарегистрировалась на указанном злоумышленником сайте и через онлайн-платежи в период с августа по октябрь перевела более 3 миллионов рублей различными суммами на счета неизвестных. Получить обещанную прибыль женщина не смогла — брокеры оказались ненастоящими, а телефонные номера, с которых ей поступали звонки — недоступными.

По данному факту проводится проверка.