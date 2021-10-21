Москва, , 11:38 — REGNUM Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов предложил главе Пенсионного фонда России Андрею Кигиму написать заявление об отставке, передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября.

Пенсионный фонд России Дарья Антонова © ИА REGNUM

«После заседания Госдумы у меня есть предложение к руководителю ПФР Кигиму. Рекомендации следующие: немного подуспокоиться, набраться смелости и написать заявление об отставке. Потому что господин Кигим по сути не ответил ни на один вопрос, который задавали ему депутаты разных фракций. либо он издевается, либо он не владеет ситуацией», — сказал Миронов.

«Этот человек не должен возглавлять Пенсионный фонд России», — уверен парламентарий.

Он указал на то, что на счетах в банках прокручиваются миллионы, вместо того, чтобы средства направить на индексацию пенсий работающих пенсионеров. Кроме того, ПФР владеет многими красивыми зданиями в регионах.

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