Главе Пенсионного фонда России предложили написать заявление об отставке
Москва, 21 октября, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов предложил главе Пенсионного фонда России Андрею Кигиму написать заявление об отставке, передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября.
«После заседания Госдумы у меня есть предложение к руководителю ПФР Кигиму. Рекомендации следующие: немного подуспокоиться, набраться смелости и написать заявление об отставке. Потому что господин Кигим по сути не ответил ни на один вопрос, который задавали ему депутаты разных фракций. либо он издевается, либо он не владеет ситуацией», — сказал Миронов.
«Этот человек не должен возглавлять Пенсионный фонд России», — уверен парламентарий.
Он указал на то, что на счетах в банках прокручиваются миллионы, вместо того, чтобы средства направить на индексацию пенсий работающих пенсионеров. Кроме того, ПФР владеет многими красивыми зданиями в регионах.