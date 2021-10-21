Москва, 21 октября, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов предложил главе Пенсионного фонда России Андрею Кигиму написать заявление об отставке, передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионный фонд России

«После заседания Госдумы у меня есть предложение к руководителю ПФР Кигиму. Рекомендации следующие: немного подуспокоиться, набраться смелости и написать заявление об отставке. Потому что господин Кигим по сути не ответил ни на один вопрос, который задавали ему депутаты разных фракций. либо он издевается, либо он не владеет ситуацией», — сказал Миронов.

«Этот человек не должен возглавлять Пенсионный фонд России», — уверен парламентарий.

Он указал на то, что на счетах в банках прокручиваются миллионы, вместо того, чтобы средства направить на индексацию пенсий работающих пенсионеров. Кроме того, ПФР владеет многими красивыми зданиями в регионах.