Самара, 21 октября, 2021, 11:39 — ИА Регнум. Еще один контакт-центр для обработки обращений пациентов открыли в Самарской области. Об этом 20 октября сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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Сообщается, что центр открыт на базе Самарского государственного медицинского университета. В нем работают операторами 20 студентов второго и третьего курсов этого вуза. Работа идет в три смены по четыре часа, звонки принимают с 8:00 до 20:00 часов.

Также сообщается, что в регионе волонтеры продолжают оказывать помощь жителям региона. Они доставляют лекарственные препараты и продукты питания одиноким пожилым людям, которые находятся на самоизоляции из-за коронавируса. Кроме этого волонтеры помогают пожилым людям оплачивать услуги ЖКХ.

Ранее сообщалось о том, что контакт-центры в регионе работают в самарской поликлинике № 15, в областном онкодиспансере, также есть контакт-центр в Тольятти. На территории области действует единый диспетчерский номер 122.