Москва, , 11:32 — REGNUM Россия не оценивает ситуацию с нормандским форматом по Украине как кризисную, контакты продолжаются. Об этом 21 октября заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

МИД России Nikita Dezhurny

«Насчет нормандского формата — мы не оцениваем ситуацию как кризисную», — заявил он в интервью РИА Новости.

По его словам, контакты уже продолжительное время ведутся по определенным каналам, в первую очередь по линии политических советников лидеров стран. Он также добавил, что позиция Москвы не изменилась.

«Мы пока не видим, что Украина действительно выполняет те обязательства, которые были приняты ею в рамках и минского комплекса мер, и на парижском саммите 2019 года», — отметил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что все главы МИД стран «нормандской четвёрки», кроме России, готовы к встрече и конструктивному диалогу.

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