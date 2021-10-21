Москва, 21 октября 2021, 11:32 — REGNUM Россия не оценивает ситуацию с нормандским форматом по Украине как кризисную, контакты продолжаются. Об этом 21 октября заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
По его словам, контакты уже продолжительное время ведутся по определенным каналам, в первую очередь по линии политических советников лидеров стран. Он также добавил, что позиция Москвы не изменилась.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что все главы МИД стран «нормандской четвёрки», кроме России, готовы к встрече и конструктивному диалогу.
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