Санкт-Петербург, 21 октября, 2021, 11:34 — ИА Регнум. Новый циклон, который приблизится к Санкт-Петербургу вечером 21 октября, принесет в город штормовой ветер и создаст угрозу наводнения 22 октября. Об этом ИА REGNUM сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Дарья Драй ИА REGNUM Прохожий в непогоду

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По его словам, неустойчивая погода в Северной столице продолжается. С приближением нового циклона к Санкт-Петербургу в ночь на 22 октября ожидается штормовая погода на акватории Финского залива и угроза наводнения в городе.

«Юго-западный ветер на акватории Финского залива усилится в порывах до 25−28 м/с предстоящим утром и будет сохраняться в течение дня, — предупредил синоптик. — В Санкт-Петербурге юго-западный ветер днем 22 октября ожидается в порывах 15−20 м/с, в прибрежных районах города до 20−24 м/с».

Днем в пятницу, 22 октября, в городе возможно наводнение с высотой подъема уровня водя до 2 м над ординаром. Весь день в городе будут идти дожди, но при этом будет тепло, до +5…+10 градусов.

«Штормовая погода продлится до начала ночи 23 октября. В тылу циклона ветер сменится на северо-западный, северный и начнется похолодание», — подытожил Александр Колесов.