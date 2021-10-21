Нерехта, Костромская область, 21 октября, 2021, 11:42 — ИА Регнум. В Костромской области вынесли приговор мужчинам, убившим пенсионеров из-за двух тысяч рублей. Об этом сообщает Костромской областной суд.

Наталья Диева Табличка

Убийства произошли зимой 2019 и 2020 годов в Нерехтском районе. Как установило следствие, преступники искали потенциально богатых жертв, основываясь на собственных рассуждениях и слухах.

Первый убитый проживал недалеко от фермы, которую держал один из осужденных. Он счёл, что у пенсионера должны быть большие сбережения, поскольку тот «жил одиноко и очень скромно, ничего не покупал, никуда не ездил». Об этом он рассказал своему знакомому.

В декабре 2019 года мужчины приехали в деревню, напали на пенсионера и лишили его жизни. Никаких сбережений в доме потерпевшего они не обнаружили, забрав только некоторое имущество, самодельный пистолет с патронами и незначительную сумму денег. Тело убитого было сброшено в дренажную канаву.

Вторую жертву преступники выбрали по слухам, которые говорили о том, что в доме пенсионера должно было храниться около 2 миллионов рублей. Предполагаемых богатств в его жилище костромичи не обнаружили. В общей сложности денежной добычей убийц после двух преступлений стали 2 тысячи рублей.

Уголовное дело рассматривалось областным судом с участием коллегии присяжных заседателей на протяжении недели. В итоге «народные судьи» не сочли мужчин достойными снисхождения и провозгласили обвинительный вердикт по всем предъявленным обвинениям. Приговором суда одному из убийц назначили наказание в виде 24 лет лишения свободы с ограничением свободы 2 года, второй получил 22 года 6 месяцев лишения свободы с ограничением свободы на 2 года. Кроме этого, в пользу сына одного из погибших пенсионеров с каждого из осужденных взыскана компенсация морального вреда в размере 500 тысяч рублей.