Вашингтон, 21 октября, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Американская певица Майли Сайрус в одном из интервью рассказала, что её вокал часто критиковали профессионалы. Об этом 21 октября пишет издание BuzzFeed.

Скриншот видео в YouTube Майли Сайрус

Сайрус заявила, что с ней даже не хотели сотрудничать, так как она не брала высокие ноты. «Всю свою жизнь… я думала: «Почему ты поёшь как мужчина? Где твой грёбаный фальцет?» — поделилась артистка.

Певица отметила, что перестала переживать по этому поводу, так как фальцет в переводе с латинского «означает ложь». «У меня нет фальшивого голоса… Я тот, кто я есть. Я говорю то, что имею в виду в данный момент, даже если это изменится завтра», — считает Сайрус.

Ранее Майли Сайрус испытала приступ панической атаки во время выступления. Как призналась певица, причиной её расстройства стала пандемия и самоизоляция.