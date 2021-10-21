Кочубеевский район, Ставропольский край, 21 октября, 2021, 11:29 — ИА Регнум. В Ставропольском крае проведены оперативные мероприятия в ходе расследования уголовного дела, фигурантом которого является чиновница из администрации Кочубеевского муниципального округа. Её подозревают в халатности, из-за которой был нанесен ущерб государству на 870 млн рублей, сообщили 21 октября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Обыск

Следователи провели обыски по месту работы и по месту жительства руководителя отдела имущественных и земельных отношений районной администрации. Были изъяты компьютерная техника и документация, необходимая для установления истины.

Установлено, что в течение трех лет, начиная с 2018 года, одна из коммерческих организаций незаконно добыла более 130 тонн песчано-гравийной смеси для последующей продажи. В этом ей не помешала сотрудница администрации, которая по долгу службы должна была вести подведомственный контроль на территории района.