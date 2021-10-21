Петропавловск-Камчатский, 21 октября, 2021, 12:06 — ИА Регнум. На камчатке подвели предварительные итоги реализации в крае национального проекта «Культура» в 2021 году, благодаря которому завершаются ремонтные работы Дворцов культуры в Николаевке, Раздольном и Термальном, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 октября в региональном правительстве.

Алексей Иванов ИА REGNUM Камчатка

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15 млн рублей из федерального бюджета было потрачено на создание двух модельных библиотек на Камчатке — на базе центральной библиотеки в Елизово и библиотеки в Усть-Камчатском сельском поселении.

«Жители регионов должны иметь равные возможности доступа к национальным литературным богатствам. Это возможно только в рамках национального проекта, поскольку муниципальные образования, особенно сельские районы, не в состоянии на скромные средства местных бюджетов обеспечить полноценное содержание библиотек, а тем более их модернизацию», — уверена модератор тематической площадки ОНФ «Культура» Лариса Зорина.

Также в 2021 году по нацпроекту удалось капитально отремонтировать здание детской школы искусств в селе Мильково. В результате проведения конкурсных процедур удалось сэкономить бюджетные средства, которые будут направлены на ремонт систем пожарной и охранной сигнализаций.

Детские школы искусств в Елизово и Мильково в 2021 году по нацпроекту были укомплектованы новыми музыкальными инструментами и специальным оборудованием.

«Важно понимать, что система дополнительного образования в селе является одной из приоритетных задач воспитания подрастающего поколения. Безусловно, это отразится на развитии всего поселения. Отдельно хочется поблагодарить неравнодушных педагогов, которые активно включаются в профессиональную деятельность, и имеют активную гражданскую позицию, инициативность», — отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ Николай Говорин.

В камчатской филармонии по нацпроекту «Культура» в 2021 году был открыт виртуальный концертный зал, на техническое оснащение которого из федерального бюджета было выделено 5,7 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Культура» в Приамурье по модельному стандарту модернизируют восемь библиотек и три Дома культуры. Кроме того, будет проведён ремонт в Амурском областном театре кукол.