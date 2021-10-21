Тюмень, 21 октября, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Тюменской птицефабрике «Боровская», на территории которой действует карантин по птичьему гриппу, рекомендовано отозвать поставленную в магазины 22 регионов продукцию — мясо кур и яйца. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому АО.

Куриное мясо

Помимо этого, на птицефабрике положено уничтожить всё поголовье — это порядка 4,5 млн птиц. А также поголовье домашней птицы у населения в зоне 6 км вокруг очага.

В региональном управлении Россельхознадзора отмечают, что на птицефабрике не были разделены дорожные потоки для выноса отходов, павшей птицы и подвоза кормов. Кроме того, отсутствуют сточные лотки с направлением стоков в приёмный резервуар. Причём на территории птицефабрики располагаются сторонние организации, чей транспорт свободно ездит по территории.