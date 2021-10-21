Тбилиси, , 11:26 — REGNUM Председатель самой крупной в Грузии оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ника Мелия оставит этот пост, если победит на выборах мэра Тбилиси. Это заявление он сделал, представляя избирателям предвыборную программу.

Никанор Мелия European People's Party

«Не думаю, что это правильно быть мэром полуторамиллионного города и в течение дня проводить заседание правительства в столичной мэрии, а в оставшееся время — совещание в партии», — сказал Мелия.

Он добавил, что собирается остаться рядовым членом партии. Также лидер ЕНД представил своих кандидатов на посты заместителей мэров. Он планирует взять в команду лидеров партий «Лело», «Гирчи — больше свободы» и «Дроа»: Мамуку Хазарадзе, Зураба Джапаридзе и Елену Хоштария.

Напомним, 30 октября пройдёт второй тур выборов мэра Тбилиси. От правящей партии «Грузинская мечта» в нём будет участвовать действующий глава города, генеральный секретарь партии Каха Каладзе.

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