Вашингтон, 21 октября, 2021, 11:26 — ИА Регнум. В сети появился видеотизер мощного кабриолета Corvette Z06 2023 модельного года. Ролик размещён на официальном YouTube-канале компании.

Chevrolet Chevrolet Corvette Z06

«Включите ролик и почувствуйте, как волосы на затылке встают дыбом», — говорится в описании к видео.

Официально модель будет представлена совсем скоро — 26 октября этого года. Теперь, благодаря видеоролику, мы можем услышать, как работает мотор автомобиля. Пока неизвестно, будет ли новинка продаваться с обновленными «пакетами» производительности Z06.

По предварительным данным, под капотом кабриолета установлен мотор V8 объёмом 5,5 литра, способный раскручиваться до 8500 об/мин.

Напомним, в конце 2022 года либо в начале 2023 года на авторынке России могут появиться компактные седаны Chevrolet Onix узбекистанского автопроизводителя UzAuto Motors. Они будут оснащены шестискоростной механической трансмиссией или шестискоростным «автоматом».

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